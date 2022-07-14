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Звезда «Дома-2» Романец простила Гусева за измену: «Не буду собачиться»

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 99

Звезда реалити отрицает, что ее настигла карма и уверяет, что она абсолютно счастлива.

Звезда «Дома-2» Романец простила Гусева за измену: «Не буду собачиться»

Фото: Instagram* / antongusev89

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Подписчики Виктории Романец несколько месяцев ехидно посмеиваются над звездой «Дома-2», утверждая, что ее настигла карма. Муж Антон Гусев, которого «отбила» Романец, ушел к другой женщине. Однако сама Виктория такой «эффект бумеранга» категорически отрицает.

Девушка заверила поклонников, что на экс-супруга она не в обиде и сейчас она полностью занята собой и своей личной жизнью.

«С чего вы взяли, что Антон бросил меня как Женю? Уж кто-кто, а я не буду собачиться с бывшим и его новой пассией шесть лет! Так что ответ очевиден, я не обижена ни на что. Я — счастливая женщина!» — приводит слова 32-летнней брюнетки StarHit.ru.

Однако в апреле Виктория Романец не была настроена столь благосклонно по отношению к Антону Гусеву, назвав его предателем.

Семейное счастье пары продлилось всего пять лет. Гусев ранее был женат на Евгении Феофилактовой, от которой и ушел к Романец. Однако бумеранг все же сработал — и мужчина изменил возлюбленной с некоей девушкой, записанной в телефоне как «менеджер».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву заподозрили в расставании с режиссером Александром Молочниковым.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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