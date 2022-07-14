О планах главы правительства уйти с поста стало известно 8 июля.

Президент Эстонии принял отставку премьер-министра Каллас

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Eero Vabamägi

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о своей отставке президенту Алару Карису в рамках встречи с главой государства. Он удовлетворил ее прошение. Сообщают местные СМИ.

При этом Кая Каллас готова возглавить новое правительство. Оно начнет работу в начале следующей недели. Чиновник занимала пост премьер-министра с января прошлого года. За время своей деятельности она запомнилась риторикой, направленной против России. При этом внешне о ее жесткости ничего не говорит — она выглядит хрупкой и миловидной. В частности, Кая Каллас отмечала, что призывать к миру на Украине преждевременно и нежелательно.

Своими выпадами Каллас дала повод официальному представителю МИД России Марии Захаровой назвать ее кровожадной. Кроме того, Захарова публично напомнила экс-премьеру о позорных фактах в ее родословной. Речь идет о причастности деда Каллас к формированию профашистского толка «Кайтселийт». Известно, что Эдуард Альвер руководил им.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кая Каллас подала в отставку.

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