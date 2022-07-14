Захарова: США передавали Украине разведданные для обстрелов Донбасса

США предоставляли украинской стороне данные для дальнейших обстрелов Донбасса из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом журналистам в рамках брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны», — сказала дипломат.

По ее словам, Америка не только дала необходимые сведения, ею также были в негласном порядке откомандированы инструкторы. Они помогали представителям киевского режима правильно целиться.

Артиллерии ВСУ заметно активизировались. По мнению Захаровой, это связано с поставками тяжелых вооружений. Она считает, что приказ работать из установок по мирным был получен из Киева.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Глава государства Владимир Путин выступил с обращением к нации. Экспертами отмечены успехи российских военных при выполнении боевых задач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова назвала сенсационным интервью Джона Болтона.