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Телеведущий Шепелев рассказал о тревожных мыслях из-за потери ребенка

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 364

Шепелев заговорил о важности сохранения в себе внутреннего ребенка

Телеведущий Шепелев рассказал о тревожных мыслях из-за потери ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Даже среди гор и возле моря звезда выглядит задумчиво и тоскливо.

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о тревожных мыслях, связанных с потерей ребенка. В семье у шоумена все хорошо — у него есть любящая жена Екатерина Тулупова, растет старший сын от Жанны Фриске Платон и младший, от второй супруги, Тихон. Но знаменитости не хватает еще одного ребенка — внутри себя.

Из-за этого, как отмечает издание dni.ru, звезда не находит себе места. Об этом говорят и его фотографии в соцсетях. На них Дмитрий все время выглядит задумчивым: то смотрит вдаль на море, то вообще в никуда, то стоит на узеньком мосту в горах на фоне водопада, а снимок при этом подписывает словами из поэмы Лермонтова «Мцыри». Так чего же не хватает знаменитости среди такой красоты? Умения радоваться простым вещам, как это делают его дети, поясняет он.

«Я подумал о том, как важно сохранять в душе своего внутреннего ребенка. С годами у каждого из нас столько условностей появляется. Вот взять путешествия: отель должен быть таким, завтрак таким, людей вокруг не надо, номер на тихую сторону, фу, море грязное, а чем это у вас тут пахнет? Ну короче… А ребенку нужно только чтобы волны повыше и еще хорошо, если вареная кукуруза продается. И кто из этих двоих счастливее? Конечно, ребенок», — написал Шепелев в своем микроблоге.

Телеведущий рассказал, что каждый день учится любить и быть счастливым у своих детей. У Платона и Тихона это хорошо получается.

«Как было бы классно это чувство счастья с годами не растерять», — добавил Дмитрий.

С ним согласились и некоторые из подписчиков, а некоторые возмутились перфекционизмом знаменитости, которому все не то.

«Вы, Дмитрий, правы! Внутренний ребенок и есть ваша душа. Душу надо беречь и лелеять. У каждой души на Земле свои планки, свои задачи. И человеку должно быть абсолютно все равно, очаровывает он или разочаровывает окружающих, проходя свой личный путь развития души»;

«Вот именно! А то Адлер вам не нравится. Ближе нужно быть к людям»;

«Ребенок в душе поможет, или меняйте дислокацию, чтобы не думать!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Шепелев отказывался тратить деньги на лечение Жанны Фриске.

 

 

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