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Дочь Александра Серова Мишель о переезде: «Папе нужен покой после ковида»

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Никита Кротов
Никита Кротов 9 332

Артист попросил оставить его на неопределенный срок.

Дочь Александра Серова Мишель о переезде: «Папе нужен покой после ковида»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Дочь певца Александра Серова переехала с мужем и двумя детьми. Об этом она сообщила журналистам. По ее словам, артисту нужен покой, поскольку он тяжело перенес коронавирус, оказавшись в больнице.

«Папе нужен покой, а нас ведь много народу: мы с мужем и детьми, няни, да и гости к нам иногда приходят. В общем, папа попросил нас переехать на неопределенное время. Поэтому мы собрали вещи, переехали в дом к мужу и нормально там разместились», — поделилась Мишель с прессой.

Она уточнила, что между ним и папой нет никакого конфликта и они продолжают общение. Звездная наследница относится к просьбе с пониманием. Более того, переезд имеет огромный плюс, ведь теперь Мишель может спокойно видеться с матерью. Серов не хотел, чтобы бывшая жена Елена Стебенева приезжала к нему домой, пишет портал PROZVEZD.

«Думаю, пока что буду продолжать свое дело — развивать сольную карьеру», — резюмировала собеседница, отвечая на вопрос корреспондентов о дальнейших планах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Серов попросил дочь Мишель быстро съехать от него.

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