Отступая, украинские боевики заминировали и уничтожили несколько железнодорожных мостов, причем взрывные ловушки расставили в самых неожиданных местах.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

150 противотанковых мин на участок в 50 километров — своеобразный рекорд поставили российские саперы в зоне спецоперации. Подразделения войск ежедневно занимаются тем, чтобы передвижение в тылу было как можно более безопасным: убирают ловушки и восстанавливают поврежденные участки пути. Алесандр Морозов продолжит.

Бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают обезвреживать важные инфраструктурные объекты, а некоторые возводить заново. Отступая, украинские боевики заминировали и уничтожили несколько железнодорожных мостов, причем взрывные ловушки расставили в самых неожиданных местах.

Один из саперов заметил военную каску советского образца. По его словам, под ней может находиться мина — такие ловушки уже попадались российским специалистам. По схожему принципу украинские националисты минируют снаряжение бойцов ДНР. Саперы вновь оказались правы и нашли под каской выстрелы для гранатомета иностранного производства. Из них явно хотели сделать мину, но не успели.

«На участке в 50 километров обнаружено 150 противотанковых мин, в том числе одиночных, в составе минных полей и до 20-30 противопехотных мин. Некоторые минные поля видно сразу, они на ладони, а некоторые приходится искать очень тщательно с прибором поиска», — рассказал сапер с позывным «Тропа».

Сейчас отряды саперов по всему Луганску занимаются разминированием железнодорожных путей. Часть мин и снарядов наши бойцы уничтожают сразу, так как те могут взорваться при транспортировке. Но, по словам саперов, самое сложное впереди: восстановить часть железной дороги, которую взорвали вооруженные формирования Украины.

Александр Морозов рассказал, как был взорван один из железнодорожных мостов в ЛНР. Один фугас украинские боевики заложили под рельсы, другой под опору моста. Взрывом все разворотило, была повреждена электросеть. Два поселка остались без электричества, но сеть быстро восстановили наши военные. Сейчас бойцы-железнодорожники проверяют, насколько этот участок можно восстановить и будет ли он в дальнейшем пригоден для использования.

«Мы осматриваем железнодорожный путь, фиксируем это фото-видеосъемкой. Записываем все в журнал, далее делаем карту-схему разрушений железнодорожного участка и передаем эти данные в вышестоящий штаб», — рассказал инженер технической разведки с позывным «Крым».

Как добавил начальник отдела технической разведки с позывным «Нева», после демонтажа железобетонного пролетного строения будут установлены четыре металлические балки, и уже на них — железнодорожные пути для пропуска подвижного состава. Как только будет обеспечена безопасность, добраться до освобожденных городов и поселков в ЛНР можно будет и на поезде.

Тема:
Специальная военная операция России
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