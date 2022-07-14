Строительный бум: в Мурманской области запустили программу «Свой дом в Арктике»

За десять лет Мурманск и область покинули 16% жителей. Теперь появилась возможность наконец повернуть этот поток в обратную сторону.

Власти Мурманской области помогают построить жителям дом! Там стартовала программа, по которой можно получить миллион рублей. Деньги, особенно для региона, немалые. В приоритете среди претендентов — многодетные семьи. Им обещают даже больше, полтора миллиона. Кто еще в списке возможных счастливчиков?.. Александра Клепцова изучила все условия.

«Кварталы города отличаются современностью архитектуры, а квартиры — удобной планировкой. На каждого жителя приходится в среднем 12 квадратных метров жилья!»

Советское Заполярье — это мечта о длинном рубле, ранней пенсии и, конечно, заветных квадратах, которых в той же Москве можно было дожидаться годами. Поехать на Север — тогда значило неплохо устроиться в жизни.

Сейчас, пусть и постепенно, все возвращается на круги своя. На севере настоящий строительный бум. Для тех, кто ищет дом или квартиру, здесь действуют сразу две программы — региональная и федеральная.

Павел — молодой юрист из Мурманска — воспользовался обеими. «Заполярный гектар» — она существует уже несколько лет и «Свой дом в Арктике» — запущена совсем недавно — 5 июля. По первой получил и бесплатный пригородный участок, по второй — миллион на строительство дома.

«Напротив участка есть небольшой ручей. Ну водоохранная зона там».

Соседкой Павла будет домохозяйка Оксана Бойко — ее будущий участок рядом. Но субсидия больше — для многодетной матери не миллион, а уже полтора.

«Мы посовещались и решили, что очень хотим жить за городом. Нам хочется, нравится это, а тут такая программа интересная. Мы, как говорится, ради детей стараемся. Чтобы им было хорошо. Да, Варюша?» — говорит многодетная мать, участница программы «Свой дом в Арктике» Оксана Бойко.

«Все вообще хорошо!»

Зеленое море тайги только пока выглядит диким. На самом деле все это участки, которые жителям Заполярья отдают бесплатно. Как получить новую субсидию на покупку дома или квартиры? Вариантов несколько: написать заявление в МФЦ, в центре содействия жилищному строительству или заполнить форму онлайн — на сайте мурманского Минстроя.

«В рамках этой программы мы планируем оставить необходимые категории граждан на территории Мурманской области, чтобы предотвратить отток», — поясняет руководитель АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области» Раиса Бондарь.

То, о чем говорят чиновники и стало главным стимулом всех жилищных программ. За десять лет Мурманск и область покинули 16% жителей. Зарплаты и строительный бум — возможность наконец повернуть этот поток в обратную сторону…

И заодно поднять сельское хозяйство. А оно развито отнюдь не только на российском юге. Наталия Захарова с 80-х поставляет в магазины Мурманска говядину, свинину, птицу — мясо со своей заполярной фермы.

«Травы достаточно, травы очень много, нетронутой травы. Тут такая природа, такие поля! Прямо я не знаю!» — признается фермер Наталия Захарова.

Теперь у Наталии и других местных фермеров есть возможность получить и землю, и субсидию на дом. И поставлять на рынок больше своей продукции. А это хороший вклад в экономику всего Заполярья.