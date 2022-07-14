«Справится лучше»: Даня Милохин может стать правообладателем хитов Юрия Шатунова

Звезда TikTok — воспитанник того же оренбургского детдома, что и покойный солист «Ласкового мая».

Новым правообладателем и исполнителем хитов покойного Юры Шатунова может стать Даня Милохин. Еще задолго до смерти солиста «Ласкового мая» продюсер группы Андрей Разин восхищался талантом тиктокера, искренне радуясь за восходящую звезду из того же оренбургского интерната, что и Шатунов.

В CT News отметили, что Милохин, несмотря на некоторую схожесть судьбы с покойным артистом, все же довольно неоднозначная кандидатура на роль правообладателя хитов «Ласкового мая» и исполнителя «Белых роз».

По информации журналистов, сам Милохин на предложение перепеть хиты Шатунова с радостью согласился, заявив, что сделает это лучше легенды 80-х. При этом сравнения с покойным артистом в СМИ ему явно не нравятся.

Юрий Шатунов умер 23 июня. Певцу было 48 лет. Причиной кончины артиста был назван инфаркт. Разговоры о его смерти не утихают до сих пор, поклонники и близкие Шатунова пребывают в шоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Даня Милохин выругался матом из-за сравнения его с Юрой Шатуновым.