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Новое гражданство: Вера Брежнева хочет стать гражданкой Италии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 168

Вера Брежнева оформляет гражданство Италии

Новое гражданство: Вера Брежнева хочет стать гражданкой Италии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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С началом специальной военной операции певица всячески показывала — она неравнодушна к своей родине и готова всячески стране помогать. Однако запал быстро пропал. Теперь она нацелена на Европу.

Украинский блогер Алена Жужа рассказала, как сейчас живет певица Вера Брежнева. В социальной сети знаменитость регулярно публикует новые снимки с мамой, сестрами, на которых прогуливается по итальянским улочкам, ресторанам и магазинам. Однако вместе с тем она намеревается стать гражданкой Италии, сообщила Жужа изданию SOLENKA.INFO.

После начала спецоперации Брежнева, зарабатывающая миллионы в России, неоднократно негативно высказывалась в адрес действий РФ. А вскоре и вовсе покинула пределы страны. Приехав в Польшу, она занялась благотворительностью. Работала в центре по распределению гуманитарных грузов, помогая разгружать фуры и проводить их комплектацию для дальнейшей отправки украинским беженцам.

Но спустя несколько месяцев заявила — больше помогать украинским беженцам не будет. О причинах умолчала. Прекратив заниматься благотворительностью, певица уехала в Италию. Несмотря на то, что знаменитость часто акцентирует внимание на то, что события в мире сильно сказались на ней и изменили ее мировоззрение, многие обвиняют ее в лицемерии. Ведь если бы действительно Брежнева так тревожилась и переживала, она бы не бросила волонтерство, променяв его на радостные прогулки по улочкам Италии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего в браке Веры Брежневой и Константина Меладзе случился разлад.

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