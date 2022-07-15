В США заявили о намерении России создать свой эталонный сорт нефти

Таким образом, полагают эксперты, Москва борется с попытками стран Запада ограничить ее доходы.

Правительство РФ намерено создать государственный эталонный сорт нефти, чтобы не стать жертвой санкций со стороны стран Запада и не лишиться дохода от продажи топлива на внешних рынках. Такое мнение прозвучало на страницах американского финансового информационного агентства Bloomberg.

В июне страны «Большой семерки» договорились срочно найти способ ограничить доходы Москвы от продажи нефти, установив верхний предел цен на «черное золото», так как действующие санкции не разоряют Кремль, и потоки нефтедолларов в Россию не ослабевают. Журналисты пишут, что два российских чиновника на условиях анонимности подтвердили, что работа над национальным ориентиром продолжается.

Страна по-прежнему стремится обеспечить возможность продажи своей нефти без внешнего давления или ограничений. По словам одного из источников, предложение G7 еще раз доказало необходимость независимого эталона РФ. Ссылаясь на информаторов, агентство заявляет, что планы Кремля находятся «на ранней стадии».

«Ключевые российские министерства, нефтедобытчики и Центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе… Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», — сообщает Bloomberg.

США и Евросоюз в ответ на спецоперацию РФ по защите Донбасса ввели эмбарго на закупки российской нефти, но прогадали с результатом. Решение привело к резкому росту цен, и Москва перенаправила потоки «черного золота» на другие рынки. Сотрудничая и Индией и Китаем, Кремль не просто сохранил, но даже увеличил прибыль, хотя и продавал со скидкой меньшие объемы нефти.

Ранее, писал 5-tv.ru, Евросоюз отказался включать ограничения на газ в новый пакет санкций против РФ.