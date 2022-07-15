Актер Юрий Батурин десять раз хотел убить жену и пять раз собирался развестись

Семью Юрия и Ирины Батуриных считают образцовой. Но, как говорится, в тихом омуте. На почве серьезных ссор пара могла расстаться, но у них получилось сохранить отношения. Артист рассказал журналистам всю правду без прикрас.

«Если вы думаете, что я не хотел ее убить, то не правы… Хотел раз десять. Если думаете, что не хотел развестись, так за 25 лет, как минимум, раз пять! Первые десять лет у нас были такие отношения, что все спрашивали: „А сколько вы женаты?“. Было ощущение, что у нас медовый месяц. Но потом все немножко трансформируется, меняются приоритеты, в ее жизни появился другой мужчина, более важный, чем я, это наш сын», — разоткровенничался Батурин в интервью Womanhit.

Батурин считает свою супругу очень хорошей матерью для детей. Именно за это он проникается к ней уважением и ценит ее. При этом актер не может ответить, любит ли вторую половинку, но точно знает, что жизнь без нее не будет той же.

Артист не скрывает, что они с женой пытались друг друга переделывать. Это приводило к кризисам и трудностям в отношениях. Несмотря на все пережитые страсти, он подчеркивает, что Ирина — умный человек, способный к смирению. Четверть века в браке не проходят даром, поэтому Батурин не отрицает: перемены все-таки произошли в них обоих. Он также уверен, что лучше Ирины никого не найдет.

«Ирина — породистая красивая блондинка. У нее есть возможность ухаживать за собой, но это абсолютно тот случай, когда спрашивают о секретах красоты, а это все гены», — говорит собеседник.

Девятилетний сын артиста Богдан не дает папе расслабляться и держит его в тонусе. Это помогает Батурину следить за собой, заниматься спортом, быть в тренде и оставаться в любимой профессии. Он понимает, что давать слабину нельзя.

Карьера Юрия Батурина началась в 2005 году. Его можно увидеть в картинах: «Золотая теща», «Знахарь», «Морской патруль», «Метод Лавровой» и других кинолентах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что знаменитый «Знахарь» Юрий Батурин покинул Украину из-за роли зайца.