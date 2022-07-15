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Самодельную бомбу сбросили с дрона на библиотеку в селе Белгородской области

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 3 772

Сейчас службы оценивают степень ущерба. Работы по восстановлению планируется начать уже сегодня.

Самодельную бомбу сбросили с дрона на библиотеку в селе Белгородской области

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravdaChristoph Soeder

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Самодельное взрывное устройство сбросили на библиотеку с квадрокоптера в приграничном селе Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что сейчас идут работы по оценке ущерба, начать восстанавливать здание библиотеки планируется уже сегодня. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поселок Теткино в Курской области подвергся минометному обстрелу со стороны украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт. Глава региона рассказал о последствиях атаки и разрушениях, прикрепив к посту снимки с места.

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