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Ольга Кабо через суд потребовала миллионный долг с бывшего мужа-банкрота

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 977

Актриса хочет ежемесячно получать 32 тысячи рублей в качестве алиментов на своего десятилетнего ребенка.

Ольга Кабо через суд потребовала миллионный долг с бывшего мужа-банкрота

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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Актриса Ольга Кабо два года назад скандально развелась с мужем Николаем Разгуляевым. Несмотря на штамп в паспорте, пара в последнее время не жила вместе. Ольга не предполагала, что за мужем огромные долги.

«Кабо требует алименты в твердой денежной сумме, равной двукратной величине прожиточного минимума для детей, установленного постановлением мэра Москвы (на данный момент это порядка 32 тысяч рублей — Прим. ред.), с последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного минимума для детей, ежемесячно, начиная с момента подачи заявления и до совершеннолетия ребенка», — цитирует StarHit комментарий пресс-службы Никулинского районного суда.

Кроме того, актриса просит выплатить ей долг по алиментам за три года, предшествующие обращению в суд, в размере двукратной величины прожиточного минимума для детей. В общей сумме речь идет про 1,12 миллиона рублей. Беседа между представителями сторон должна пройти 27 июля.

После того как Разгуляева признали банкротом, Кабо чуть не лишилась квартиры, так как ее хотели изъять в счет уплаты долгов. Однако 54-летняя актриса доказала, что жилплощадь была куплена на личные средства и не является совместно нажитым имуществом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кабо узнала об огромных долгах мужа после развода с ним, и ей даже пришлось защищаться в суде от его кредиторов. Об этом она рассказала в интервью телеведущему Борису Корчевникову. За бизнесменом Николаем Разгуляевым Кабо была замужем 12 лет. Официально расторгли брак в 2020 году.

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