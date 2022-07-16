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Опубликованы кадры завораживающих ландшафтов острова Кильдин

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 32

Сейчас ведутся работы по очищению участка суши в Баренцевом море от мусора.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; russian.rt.com

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Остров Кильдин расположен в Баренцевом море - в полутора километрах от Мурманского берега Кольского полуострова. От материка он отделен Кильдинским проливом. RT показало кадры с завораживающими видами этого участка суши.

В ролике можно увидеть различные природные зоны — протяженную береговую линию с необычными камнями-сундуками, получившими свое название из-за характерной формы. Также на нем запечатлены отвесные скалы, напоминающие ирландские утесы, и широкие поля, покрытые сочной зеленой травой.

Кроме того, на острове Кильдин есть уникальное многослойное Могильное озеро, которое является одновременно пресным и соленым, что позволяет делать ихтиофауну водоема очень богатой.

К слову, в советские годы остров был хорошо обжит. Тут располагались несколько важных военных объектов. После расформирования воинских гарнизонов в 1995 году поселения начали пустеть. В текущее время остров почти полностью заброшен. С 2010 года здесь реализуется проект по очистке территории от загрязнений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на острове Кильдин собрано более 400 тонн металлического мусора.

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