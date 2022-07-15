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Премьер Венгрии сообщил, что Европа санкциями «выстрелила себе в легкие»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Европейская экономика начинает сжиматься, об этом свидетельствуют многие международные исследования, анализы и прогнозы.

Премьер Венгрии сообщил, что Европа санкциями «выстрелила себе в легкие»

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Landemard

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Европа выстрелила себе в легкие введением санкций против России. Такое сравнение выдвинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается», — сказал он.

По его словам, санкционная политика не оправдала ожиданий: конфликт на Украине не остановлен. Более того такая политика вызвала противоположный эффект — Европа буквально совершает самоубийство.

Также Орбан посоветовал тем, у кого есть работа, держаться за нее, потому что в ближайшие месяцы в Европе ожидается экономический спад. Об этом свидетельствуют все международные исследования, анализы и прогнозы: европейская экономика начинает сжиматься.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны ЕС не могут согласовать единый план действий на случай дефицита энергоресурсов. Согласно информации Handelsblatt, сейчас политики активно пытаются прийти к солидарному решению по этому вопросу. А пока спорят, страдать будут обычные граждане.

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