Премьер Венгрии сообщил, что Европа санкциями «выстрелила себе в легкие»
Европейская экономика начинает сжиматься, об этом свидетельствуют многие международные исследования, анализы и прогнозы.
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Landemard
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Европа выстрелила себе в легкие введением санкций против России. Такое сравнение выдвинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Должен сказать, сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и поэтому она сейчас везде задыхается», — сказал он.
По его словам, санкционная политика не оправдала ожиданий: конфликт на Украине не остановлен. Более того такая политика вызвала противоположный эффект — Европа буквально совершает самоубийство.
Также Орбан посоветовал тем, у кого есть работа, держаться за нее, потому что в ближайшие месяцы в Европе ожидается экономический спад. Об этом свидетельствуют все международные исследования, анализы и прогнозы: европейская экономика начинает сжиматься.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны ЕС не могут согласовать единый план действий на случай дефицита энергоресурсов. Согласно информации Handelsblatt, сейчас политики активно пытаются прийти к солидарному решению по этому вопросу. А пока спорят, страдать будут обычные граждане.
Читайте также
56%
-0.43 57.89
-0.45
Нашли ошибку?