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В Госдуме поддержали идею премировать регионы за борьбу с борщевиком

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Рустам Болотов
Рустам Болотов 22

В России предложили разработать меры поддержки для борьбы с распространением опасного сорняка.

В Госдуме поддержали идею премировать регионы за борьбу с борщевиком

Фото: www.globallookpress.com / George Zakharchuk

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал предложение петербургского депутата Павла Крупника о премировании наиболее активных в борьбе с борщевиком регионов, а также разработку государственной программы по борьбе с его распространением в России.

«С тем, что регионам нужны федеральные средства на борьбу с борщевиком, я абсолютно согласен. Сами регионы не справляются с решением этой проблемы», — рассказал Бурматов в беседе с RT.

По словам парламентария, наблюдается прогресс в борьбе с борщевиком в регионах, которые тратят на это много денег. Однако таких регионов, которые выделяют крупные суммы на решение этой проблемы, немного.

«Единственным выходом из ситуации является создание специальной федеральной программы, в рамках которой регионы могли бы получать федеральные средства на решение этого вопроса», — подытожил депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасен борщевик и как его победить.

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