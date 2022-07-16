В Госдуме поддержали идею премировать регионы за борьбу с борщевиком
В России предложили разработать меры поддержки для борьбы с распространением опасного сорняка.
Фото: www.globallookpress.com / George Zakharchuk
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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал предложение петербургского депутата Павла Крупника о премировании наиболее активных в борьбе с борщевиком регионов, а также разработку государственной программы по борьбе с его распространением в России.
«С тем, что регионам нужны федеральные средства на борьбу с борщевиком, я абсолютно согласен. Сами регионы не справляются с решением этой проблемы», — рассказал Бурматов в беседе с RT.
По словам парламентария, наблюдается прогресс в борьбе с борщевиком в регионах, которые тратят на это много денег. Однако таких регионов, которые выделяют крупные суммы на решение этой проблемы, немного.
«Единственным выходом из ситуации является создание специальной федеральной программы, в рамках которой регионы могли бы получать федеральные средства на решение этого вопроса», — подытожил депутат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасен борщевик и как его победить.
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