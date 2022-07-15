Аллу Пугачеву заметили в московском аэропорту

Уехавшую после спецоперации из России Аллу Пугачеву якобы накануне заметили в аэропорту. Причем в компании певицы не было любимого супруга Максима Галкина и детей. Об этом сообщает издание «Слово и дело».

Ранее сообщалась, что певица перебралась из Израиля, где провела около четырех месяцев, в Латвию. Однако сама Пугачева эту информацию никак не комментировала, как и ее супруг Максим Галкин.

Между тем общественность гадает, вернется ли все-таки звездное семейство на родину или останется окончательно жить за границей. Некоторые представители шоу-бизнеса и политики полагают, что долго они на чужбине не продержатся, ведь у пары там нет такой популярности, как в России. Именно здесь и Пугачева, и Галкин собирали большие концерты и хорошо зарабатывали на жизнь. Ровно до того момента, как супруг Пугачевой начал критиковать спецоперацию.

Сама же певица в этой ситуации выбрала позицию молчания. При этом планов оставаться за рубежом у нее не было. Пугачева заявляла, что их отъезд связан с каникулами и желанием поправить здоровье. Ранее об этом рассказывал 5-tv.ru.