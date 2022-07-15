Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Участников спецоперации, получивших ранения, наградили медалями в Москве

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 41

Военнослужащие прошли переподготовку и обеспечены жильем для продолжения службы.

Фото, видео: Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Участники специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса получили сертификаты о прохождении профобразования, воинские звания и государственные награды. Мероприятие прошло в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя имени Вишневского в Москве. Почетные награды военнослужащим вручал генерал-лейтенант Юрий Бобров.

«В новых местах военной службы все готово к вашему прибытию. Решены жилищные вопросы, подготовлены места для вашей службы, проработаны вопросы транспортного и медицинского обеспечения. Министерство обороны Российской Федерации обеспечит вас всем необходимым для комфортного проживания и прохождения службы», — сказал Юрий Бобров военным.

Всего были вручены шесть медалей «За отвагу», десять орденов «Мужества» и четыре медали «Суворова», а также удостоверения «Ветерана боевых действий».

Семьдесят военнослужащих получили документы на получение жилья. Специалистами жилищного обеспечения были приложены особые усилия, чтобы подобрать для офицеров наиболее удобные места проживания.

«Я изъявил желание продолжать служить в родном городе, так как у меня там семья, друзья. У меня там все. Мой родной край. Я благодарен Министерству обороны за то, что дают такую возможность», — поделился один из военных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин предложил наградить всех военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Тема:
Специальная военная операция России
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