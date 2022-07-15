Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в регионах России

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 297

Путин на оперативном совещании с Совбезом РФ обсудил ситуацию в регионах страны

Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в регионах России

Фото: kremlin.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В рамках встречи с докладами выступают директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить ситуацию в регионах России. На открытии совещания, проходившего по видеосвязи, глава государства обратил внимание на необходимость внимательно следить за ситуацией внутри государства.

«Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим», — предложил Путин.

Российский лидер передал слово для доклада главе ФСБ Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, пишет RT.

Предыдущее оперативное совещание президента РФ с членами Совбеза прошло 1 июля. В рамках встречи обсуждалась работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что замсекретаря СБ РФ назвал заморозку активов России великой исторической кражей.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
57.83
-0.43 57.89
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 15 июля

Последние новости

0:37
Накопить и не прогореть: как создать подушку безопасности на черный день
0:16
Пожарные спасли ежика-погорельца в Махачкале
23:55
Активное «переобувание»: Норкин обратил внимание на двуличную тактику Нетребко
23:39
Два человека погибли при крушении Ан-2 под Краснодаром
23:35
Первым путешественникам из России в Финляндию пришлось понервничать на границе
23:23
Садальский отреагировал на присвоение Лепсу звания народного артиста

Сейчас читают

В «Автостате» рассказали, какие машины покупать во время санкций
"Империя лжи": Пекин ткнул пальцем в главного мирового агрессора
Опубликован список погибших при стрельбе в Новошахтинске
Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год