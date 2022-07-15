Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в регионах России

В рамках встречи с докладами выступают директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить ситуацию в регионах России. На открытии совещания, проходившего по видеосвязи, глава государства обратил внимание на необходимость внимательно следить за ситуацией внутри государства.

«Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим», — предложил Путин.

Российский лидер передал слово для доклада главе ФСБ Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, пишет RT.

Предыдущее оперативное совещание президента РФ с членами Совбеза прошло 1 июля. В рамках встречи обсуждалась работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что замсекретаря СБ РФ назвал заморозку активов России великой исторической кражей.