После указа президента России о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК участие иностранцев в подобных проектах оказалось под вопросом.

Kyodo: Япония намерена сохранить свою долю в энергопроекте «Сахалин-2»

Фото: © РИА Новости / Владимир Михайлов

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Японская сторона намерена сохранить свою долю в проекте «Сахалин-2». Об этом сообщило агентство Kyodo.

Согласно данным журналистов, такие планы вынашивают премьер-министр Фумио Кисида и министр экономики и промышленности Коити Хагиуда. Обсуждения проходят с представителями компаний Mitsui и Mitsubishi, которые являются участниками проекта.

Отмечается, что инвестирование в «Сахалин-2» со стороны Японии может быть сохранено. Например, если удастся договориться с Россией. Поэтому говорить о выпадении Токио из проекта — преждевременно.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) будут применяться специальные экономические меры. В частности, речь идет о замене оператора проекта «Сахалин-2» новым юрлицом. Смогут ли иностранцы сохранить свои доли — большой вопрос. Японскому правительству выгодно остаться, ведь так они смогут обеспечить стабильность поставок энергоносителей.

В рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2» идет освоение месторождений Пильтун-Астохское и Лунское. В инфраструктуру включены три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Япония получает от «Сахалина- 2» около 9% всего импортируемого СПГ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что решение России по «Сахалину-2» развяжет борьбу за газ.

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