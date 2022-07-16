Задержан подозреваемый в расстреле семьи в Новошахтинске

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщили в главке ведомства по региону.

«В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями СК России совместно с сотрудниками полиции, задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний местный житель. В ближайшее время он будет допрошен следователями об обстоятельствах совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК РФ.

Уточняется, что мужчину задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям об убийстве и покушении на убийство малолетнего.

Опубликованы кадры с места расстрела семьи в Новошахтинске

Как сообщал 5-tv.ru, вечером 15 июля в одном из домов Новошахтинска была обнаружена семья из пяти человек с огнестрельными ранениями. В результате стрельбы выжила только одна девочка — ее экстренно госпитализировали с ранением в шею. Среди погибших оказались семейная пара, сестра убитой и маленький мальчик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще известно об убийстве семьи под Ростовом.