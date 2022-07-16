Popular Mechanics описало ядерное уничтожение Нью-Йорка российской ракетой «Сармат»

Popular Mechanics об ударе «Сармата» по США: «Это будет худший день»

Фото: © РИА Новости

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Журналист издания отметил, что, если ракетный комплекс «Сармат» ударит по Нью-Йорку, живые вполне смогут позавидовать мертвым.

Американское издание «Популярная механика» (Popular Mechanics) в красках описало последствия удара ракеты «Сармат» по Нью-Йорку. По мнению автора статьи, оружие сможет полностью уничтожить город, испепелив его в буквальном смысле этого слова. В частности, мощности хватит для того, чтобы стереть с лица Земли весь Манхэттен.

Кроме того, журналист уверен, что, если такой день наступит, он будет худшим за всю историю человечества, и живые позавидуют мертвым. Большая часть данных по ракетному комплексу «Сармат» засекречена. Известно только, что он заменит советские ракеты «Воевода». Также среди его преимуществ указан короткий активный участок траектории.

Помимо всего прочего, он способен нести несколько боевых блоков «Авангард». В этом заключается основная идея «Сармата». Его первый пуск уже успешно проведен.

Ранее 5-tv.ru писал о преимуществах ракеты «Сармат».

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