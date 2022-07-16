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Жена репера Птахи подала на развод после рождения дочери

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 129

Лана Реутова сообщила о разводе из-за частых измен супруга Давида Нуриева

Жена репера Птахи подала на развод после рождения дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Реутова считает, что принятое решение — единственный верный путь, потому что отношения, которые были в их семье, — обман.

Супруга рэпера Птахи 31-летняя модель Лана Реутова подала на развод и поделилась переживаниями в соцсетях. Несмотря на рождение дочери и — казалось бы — счастливый брак, измены Давида Нуриева она простить не смогла.

«Я сама приняла это решение. Уйти оттуда, где меня не любят, не уважают, не ценят. Где наши отношения и вся наша семья в целом были огромным обманом со стороны Д… Нас не стало в тот день, когда Д первый раз изменил мне, а это произошло много лет назад и не заканчивалось по сей день…» — написала она.

По словам Реутовой, такой серьезный шаг дался ей нелегко, однако неоднократные измены мужа поставили точку в этом вопросе, это, по ее мнению, единственный верный путь.

Подписчики начали подбадривать модель, говоря о том, что Птаха упустил девушку, равной которой никогда больше найти не сможет. Также они пожелали ей встретить достойного мужчину.

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