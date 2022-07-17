Турбина-путешественница: как Европа вынуждена обходить свои же санкции

В Калининград снова идут товары, Европа получит зерно, а многострадальная турбина вернется для работы на «Северном потоке».

Оказалось, западные лидеры умеют договариваться, когда им это надо. Еврокомиссия передумала и открыла сухопутный транзит для Калининградской области.

Да, с оговорками, военные грузы и предметы двойного назначения, по-прежнему ввозить нельзя, разрешение касается железной дороги, но не дальнобойщиков и так далее.

Власти Янтарного края заявили, что и так 80% ограничений сняли. И ждут продолжения. Не надо думать, что в ЕС кого-то совесть замучила, просто Москва пообещала такой зеркальный ответ по их евротранзиту через нашу страну, что в Брюсселе решили одуматься.

Еще одним поиском компромиссов стали переговоры в Стамбуле, где Россия, Украина, Турция и ООН договаривались, как можно возобновить транзит зерна из украинских портов по Черному морю. Некоторые эксперты напрямую связывают подвижки в «калининградском» вопросе и в «зерновом». Но слишком мало подтверждений тому, что это такая большая сделка. Скорее сработал принцип, что продовольствие это не оружие. Россия об этом говорила все время и предлагала свои варианты «зерновых» коридоров, но Украина сопротивлялась.

При посредничестве ООН и Турции Киев немного сдал в своей упертости. Появился «луч надежды», как сказал глава ООН и ушел в отпуск. Вот такая борьба с мировым голодом. Окончательно утвердить механизм могут на следующей неделе.

О том, что «продовольствие не оружие» — неожиданно вспомнил и Вашингтон, Минфин США разъяснил, что Америка, в общем то, не запрещала своим компаниям торговать с Россией, если речь о продовольствии, семенах, лекарствах и медоборудовании.

Серьезно, а кто тогда запрещал? Почему компании разбежались или продали за бесценок свои российские филиалы?

В Западной Европе аномальная жара губит урожай. Горят леса и поля в Португалии, Испании и на юге Италии, во Франции запретили фейерверки, даже в Лондоне за 30 градусов жары. Во многих регионах закрывают автомойки и штрафуют за полив газонов. Да и дорого это — электричество растет в цене.

Потому что дорожает топливо для ТЭЦ. И в таких условиях можно то, что вроде бы и нельзя. Приключения российской турбины стали главным санкционным казусом недели.

Турбина, одна из шести, стояла на газокомпрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области и работала на прокачке «Северного потока». Еще до спецоперации ее отправили на плановое техобслуживание на завод-изготовитель. Немецкий, но в Канаде.

Потом кризис, санкции, турбину задержали. «Газпром» сначала снизил объемы прокачки, чтобы не перегружать оставшееся оборудование, а с 10 июля — остановил поставки вовсе. Временно на десять дней.

И раньше такое было, но Европу именно эта «профилактика» напугала. Газовые хранилища полупустые! Немцы побежали к канадцам, те посоветовались с американцами и — чудо! Именно такие турбины решили вывести из-под санкций. Конкретно эту обещают вернуть в течение двух недель, а другие такие же ремонтировать исправно.

Нет, есть конечно альтернатива — запустить «Северный поток -2», который вот он, новенький, готовенький, но это было бы слишком откровенным унижением для Европы и там к такому пока не готовы. Ну пока в Европе и не так холодно.