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Сладкая парочка: 70-летний Газманов устроил нежную фотосессию в годовщину свадьбы

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Никита Кротов
Никита Кротов 450

Пожилой Олег Газманов устроил нежную фотосессию в годовщину свадьбы

Сладкая парочка: 70-летний Газманов устроил нежную фотосессию в годовщину свадьбы

Фото: Telegram / gazmanovOG

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Знаменитый певец вместе с супругой Мариной живет уже 19 лет. Можно позавидовать!

Певцу Олегу Газманову вот-вот исполнится 71 год. Несмотря на почтенный возраст, артист не теряет в своей жизни «огонька». Доказательством тому стала фотосессия с «гранатовой» годовщины свадьбы. Фотографии и итоги празднования опубликованы в Telegram-канале шоумена.

«В итоге я перепил гранатового сока, мы вымазались в глине, нахохотались и сделали еще много всего!» — отметил Газманов.

Если постараться, на фото можно увидеть довольно интимный подтекст. На одном из них Газманов, перепачканный в глине, обнимает жену Марину сзади, которая изображает страсть. На другом они собираются поцеловаться, а на третьем, женщина стоит рядом со звездой, как бы, демонстрируя свое превосходство.

Сладкая парочка: 70-летний Газманов устроил нежную фотосессию в годовщину свадьбы

1/3

Telegram / gazmanovOG

2/3

Telegram / gazmanovOG

3/3

Telegram / gazmanovOG

Откровенность снимков была отмечена и подписчиками. К слову, Олег Михайлович добавил, что его супруга большая затейница. Так, например, «бирюзовую» свадьбу она предложила отметить, катаясь на sup-бордах, а в этот раз пара мастерила кувшины. Олег и Марина Газмановы счастливы в браке уже 19 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Газманова раскрыла подробности жизни со звездой.

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