Ведущая Ксения Собчак выложила фото и видео из бани

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Instagram* / xenia_sobchak

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Телеведущая в июльскую жару предпочла отдохнуть необычным образом.

Балерина Анастасия Волочкова уже не в первый раз становится объектом всеобщего внимания. Однако тут речь идет скорее о ее привычках. Одну из них переняла телеведущая Ксения Собчак.

Собчак смеется над ВолочковойКсения Собчак отдыхает в жару в бане. Фото: Instagram* / xenia_sobchak

«Баня, когда на улице 38 жары? Конечно ДА!!! Заветы Волочковой не нарушаем!!! Самая красивая баня на земле, да», — написала звезда в Instagram*.

По устоявшейся традиции, запись тут же начали обсуждать комментаторы.

«Ахха, а нагрев за счет панорамного остекления эко методом, просто от солнца», — пишет пользователь с ником club_galopom_po_evropam_.

«Шикардос», — коротко прокомментировал lebedevdenis.ru.

«Если в бане +20, то норм», — заметил donskoy.vip.

«Ксения Анатольевна живот втягивает, как может, настоящая женщина», — отмечает fati_nutricion.

До этого, Собчак высмеивала Волочкову из-за фотографии, где балерина позирует на фоне шкафа-стенки, который был выполнен в советских традициях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак высмеяла желание Волочковой стать ведущей в шоу на телевидении.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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