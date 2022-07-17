Не сможет найти покой? Что будет с душой Пьера Нарцисса из-за долгих похорон

Таролог Марианна Абравитова в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала, что произойдет с душой Пьера Нарцисса из-за затянувшегося на месяц погребения. Эксперт в области эзотерики заверила поклонников артиста, что особо негативного влияния ждать не стоит. По словам Абравитовой, абсолютно неважно, что случилось с телом умершего человека, оно — лишь земная оболочка. Так, например, в некоторых культурах и религиях останки принято моментально уничтожать или же наоборот, оставлять для «медленного» ухода. У каждого — разный подход.

Кроме того, напомнила таролог, в случаях взрывов и пожаров от трупов ничего не остается, но души этих людей так же заслуживают шанс на дальнейшую жизнь, и получают его.

«Душа Пьера Нарцисса останется нетронутой, она будет переходить на тонкие планы, она будет продвигаться так, как положено», — заверила Марианна Абравитова.

Однако, как подчеркнула эксперт, крайне важно отправлять умершего в вечный покой именно в тех краях, откуда он родом — не только для покойника, но и для его родных. Поэтому семья Пьера Нарцисса поступила правильно, решив перевезти его тело в Камерун.

«Есть же корни предков, родовые ветви. Очень важно для родных, чтобы он был там, рядом с ними, в своей земле», — объяснила таролог.

Недавно стало известно, что Пьера Нарцисса похоронят 23 июля в деревне Дибомбари под Дуалой. В Москве с артистом простились еще 30 июня. Похороны переносились несколько раз, а с момента смерти до погребения в Камеруне пройдет месяц.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение патологоанатома о страшной ошибке, которую могли допустить родственники Пьера Нарцисса после его смерти.