«Только мычала»: Борисова вспомнила о «голой» фотосессии под наркотиками

Последние дни телеведущая лишь шокирует публику своими откровениями. То деньги просит у неравнодушных, жалуясь на бедственное положение, то вещает о своем странном поведении.

Телеведущая Дана Борисова поделилась с интернет-пользователями чистосердечным признанием. В социальной сети она вспомнила, как несколько лет назад заявилась на откровенную фотосессию под действием запрещенных веществ. По словам знаменитости, доза была настолько велика, что единственное, что она могла делать, — мычать.

«Во время этих съемок наркоманила так, что нарушилась речь, и я не могла разговаривать, а только мычала», — ошарашила признанием телеведущая.

При этом, несмотря на наличие в ее организме запрещенных веществ, по утверждению Борисовой, она все понимала и осознанно пришла на эротическую съемку. Поэтому и сейчас ей не стыдно за такое поведение.

Кроме того, помимо странного поведения, Борисова рассказала, что не раз получала предложения принять участие в фильмах для взрослых. Но от них она отказывалась. Хотя заметила — справилась бы не хуже профессиональных порноактрис.

Не все интернет-пользователи оценили откровение. Многие в ответ заявили, что Борисова по жизни катится лишь вниз. Впрочем, подобная реакция у публики была и после недавних просьб телеведущей помочь ей финансово. В результате мольбы ее кошелек пополнился 25 тысячами рублей. Ее обвинили в попрошайничестве. На что Борисова заявила: никогда не стремилась нравиться всем, как поступает — так и будет поступать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Калашникова ответила Дане Борисовой на обвинения в распущенности.