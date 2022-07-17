Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Евросоюз оставил себе лазейки в антироссийских санкциях для покупки золота из РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Ежегодно Россия продает ценный металл на несколько миллиардов евро. Чего ждать в ближайшем будущем?

Евросоюз оставил себе лазейки в антироссийских санкциях для покупки золота из РФ

Фото: www.globallookpress.com / Alexandr Liskin

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Страны Запада оставили себе крупную лазейку в антироссийских санкциях, чтобы не усугублять экономическое положение. Речь идет о плане нового пакета рестрикций, изложенных Европейской комиссией, в которые не включены ювелирные изделия из золота. Об этом сообщила газета Politico.

Как утверждает издание, в будущем проекте пакета санкций запрещается покупать, импортировать или передавать золото, если оно пребывает из России и вывозится в ЕС через третью страну. При этом в проекте приложения к документу уточняется, что важно запретить только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. Авторы инициативы не указали золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца.

«Это может оставить лазейки, которые заставят деньги течь в кремлевскую казну», — уверены авторы публикации.

Ежегодно Россия экспортирует золото на несколько миллиардов евро. Ожидать, что спрос упадет, совершенно не стоит, уверены эксперты.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии признали невозможность пережить зиму без российского газа.

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