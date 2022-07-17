Результат на лицо: во внешности Зеленского заметили пугающие изменения

Экспрерты уже неоднократно били тревогу из-за состояния ментального и физического здоровья украинского лидера.

Обеспокоенные подписчики Владимира Зеленского стали замечать изменения не только в поведении президента Украины, но и в его внешности. Если раньше они обращали внимание на следы усталости на лице главы государства, то теперь их смущает деформировавшийся нос и налитые кровью глаза. Эти признаки уже довольно сложно списать на работу без выходных и сна.

«Судя по лицу, выходные удались», — иронично отметил один из подписчиков под одним из последних обращений главы государства.

«Владимир, у вас глаза красные, с характерным поблескиванием, а также нос деформировался», — обратил внимание другой;

«Блин, его точно или шантажируют жизнью близких, или на наркотики так подсадили сильно, во что он превратился? Кошмар просто… Даже не может от себя ничего говорить, все по бумажке читает как диктор, актерское прошлое пригодилось»,

«Боец разговорного жанра даже текст выучить не может, каждое слово зачитывает, все не от души» — твердили юзеры.

Владимир Зеленский. Фото: Instagram* / zelenskiy_official

Действительно, последние обращения к украинцам Зеленский зачитывает с листка, что смущало не только самих граждан, но и следящих за состоянием президента Незалежной экспертов.

Наркологи и психиатры отмечали, что для профессионального актера запомнить подобную речь — не большая проблема. Однако при употреблении запрещенных веществ серьезно страдает память, от чего, вероятно, украинский лидер начал пользоваться подсказками.

Президент регулярно дает поводы пользователям сети подозревать его в алкогольной и наркотической зависимостях, записывая множество видео и выкладывая их в Instagram*. Некоторые из них выглядят откровенно странно из-за невнятной речи и странных ракурсов главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что психиатр оценил состояние Владимира Зеленского.

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