Беременная звезда «Дома-2» Ефременкова перенесла операцию

Беременная звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала, что перенесла операцию по откачке вод. Об этом она написала в социальных сетях.

Выяснилось, что у будущей мамы было многоводие. Операцию решили провести по рекомендации медиков.

«Врачи посовещались и пришли к единому мнению, что эту манипуляцию — прокол и откачку вод — нужно делать, потому как боялись преждевременного излития», — написала девушка.

Она добавила, что после процедуры ей стало легче дышать и ходить, однако есть вероятность, что придется это сделать снова.

Юлия Ефременкова ждет ребенка от своего избранника Мондезира. Для каждого из них будущий малыш станет первенцем.

Как ранее писал 5-tv.ru, это не первый раз, когда знаменитость госпитализировали. По ее словам, доктор не счел необходимой операцию, о которой говорил прежде. Но провести некоторое время в больнице и пройти «процедуру» селебрити все же пришлось, чтобы снизить риски для здоровья ребенка.

Ефременкова неоднократно признавалась, что ее беременность протекает не так гладко, как хотелось бы. Малыш желанный и долгожданный, но врачи нашли некую патологию.

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