Часть европейских политиков начинает прозревать, понимая, что санкции наносят урон не по России, а в первую очередь по Европе, а затеи и по всему остальному миру.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Florian Gaertner/photothek; 5-tv.ru

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В Германии первыми признали: санкции против России ввели надолго и отменять их в любом случае не будут. Об этом Олаф Шольц написал в своей колонке в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам канцлера, Германия продолжит поддерживать киевский режим до тех пор, пока это необходимо. А немцам посоветовали готовиться к непростым временам, намекая на экономию.

«То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в течение длительного времени, было понятно с самого начала», — написал Шольц.

Такой же позиции придерживается и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, жители Старого света должны приспособиться к антироссийским санкциям, которые больше бьют по самой Европе. Впрочем, это вызывает все больше недовольства.

Так, член Левой партии ФРГ Севим Дагделен заявила, что Германия совершает самоубийство, продолжая вести экономическую войну против России. По ее словам, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем ужаснее будут его последствия не только для украинцев, но и для людей во всем мире.

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