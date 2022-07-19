В Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по кануполо

Невероятное представление разыгралось под Санкт-Петербургом — десятки команд на каноэ сошлись стенка на стенку в борьбе за мяч. Чемпионат России по одному из самых экзотичных видов спорта — кануполо — превратился в настоящее побоище. Но корреспондент «Известий» Татьяна Божко не испугалась и тоже села в лодку.

Взрывной старт, стремительные атаки и вода, чтобы охладить пыл излишне разгоряченных спортсменов. На первый взгляд, это еще одна разновидность пляжных развлечений, но на самом деле — достаточно сложный вид спорта, смесь водного поло и каноэ — кануполо.

Игра считается достаточно молодой, но чемпионат России проходит в восьмой раз, на этот году под Санкт-Петербургом. 200 спортсменов от пятнадцати до сорока лет из шести регионов. На поле — по восемь игроков от каждой команды.

Четвертый год в финале — поединок команд из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Пока в этом противостоянии лидирует Северная столица. Один из ее игроков — Андрей Дугинов вспоминает, как делал первые шаги в этом экзотическом виде спорта.

«Прибыл на первую тренировку, было очень тяжело, особенно тяжело держать равновесие. В первый же раз я сразу и перевернулся. Это такие странные ощущения, но после того как ты вылезаешь из воды, понимаешь, что нужно еще попробовать. Очень много тут движения. И с веслом, и с мячом, и с лодкой. Это игровой вид спорта, командный», — рассказал спортсмен.

Тут же новички на личном опыте могут убедиться, что кануполо — достаточно тяжелый вид спорта. Во-первых, защита — шлем с маской и жилет в случае чего спасут от удара соперника веслом. А во вторых, каноэ — новички чаще всего просто переворачиваются.

«В первые минуты очень страшно, но со временем привыкаешь и даже можно научиться водить каноэ и совладать с ним. За десять минут я ни разу не перевернулась, хотя новички именно это и делают, когда садятся „за руль“ такого водного транспорта», — поделилась корреспондент.

В кануполо, как правило, чаще играют мужчины. Но в Петербурге в чемпионате впервые участвовали и девушки. Пока вне зачета.

Уже в следующем году в чемпионате появится женский зачет. А в перспективе кануполо может вообще стать олимпийским видом спорта. Этого особенно ждут атлеты из Санкт-Петербурга — именно они стали чемпионами России в этом году, и их команда может стать основой национальной сборной.