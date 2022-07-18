Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Тодоренко и Шарапова лишились 600 тысяч рублей из-за родов за границей

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Молодые мамы нисколько не жалеют о своем решении. Были веские основание для временного переезда?

Тодоренко и Шарапова лишились 600 тысяч рублей из-за родов за границей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Телеведущая Регина Тодоренко родила второго ребенка, сына Мирослава, за границей, в Канаде. Делала звезда это при помощи особенной техники: гипнороды — совокупность дыхательных и гипнотических упражнений, которые успокаивают боль во время схваток. Второй сын Регины оказался настоящим богатырем — больше четырех килограммов. Пара счастлива рождению нового члена семьи и с удовольствием делится совместными фото в соцсетях, передает сайт KP.RU.

По закону рожденный в Канаде малыш автоматически получает гражданство этого государства. Для этой процедуры даже работают специальные агентства, которые решают организационные вопросы касаемо документов и пребывания. Для канадцев роды в стране бесплатные, а вот туристы отдают немалые суммы.

Естественные роды звезды «Орла и решки» в отдельной палате стоили от пяти тысяч долларов (289 тысяч рублей — Прим. ред), услуги агентства по организации «родов в Канаде под ключ» от 18 тысяч долларов (около миллиона рублей — Прим. ред).

Также известно, сколько денег потратила российская теннисистка Мария Шарапова, которая в начале этого месяца родила сына в Лос-Анджелесе. Спортсменка давно живет в США вместе с мужем бизнесменом-миллионером Александром Гилксом. Стоимость родов обошлась ей в десять тысяч долларов (578 тысяч рублей — Прим. ред).

Hоссийская теннисистка Мария Шарапова.Российская теннисистка Мария Шарапова. Фото: ww.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошли роды Тодоренко.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
56.56
-1.27 57.15
-0.74
Спокойный тигр ласковее кошки. Китайский совет дня на понедельник, 18 июл...

Последние новости

20:58
ТОП-7 специй, которые предотвращают рак желудка
20:45
«Бриллиантовый» мажор насмерть сбил девушек в Башкирии: детали ДТП
20:25
Тодоренко и Шарапова лишились 600 тысяч рублей из-за родов за границей
20:16
Голодные медведи вломились в подсобку вахтавиков на Сахалине и съели все консервы
20:03
Названы первичные симптомы заражения лихорадкой Марбург
19:46
От Зеленского резко отказываются единомышленники: знают правду обо всем?

Сейчас читают

Лужа крови и мясо: житель ДНР рассказал о страшной смерти жены от удара ВСУ
Сын Александра Ширвиндта прокомментировал слухи о госпитализации отца
Забудьте про слезы: что делать при панической атаке в метро
К каким неизлечимым болезням приводит неправильный прикус

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год