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Императрица ли: почему Аллегрова не может жить без париков

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Певица Аллегрова не может жить без париков из-за боязни потерять комфорт

Императрица ли: почему Аллегрова не может жить без париков

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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В погоне за красотой знаменитости совершают опрометчивые поступки, последствия которых приходится скрывать под искусственными волосами.

Певица Ирина Аллегрова известна зрителям не только благодаря чарующему голосу, но и ярким сценическим нарядам. Многие поклонники догадываются, что секрет пышной шевелюры исполнительницы заключается в париках, которые она часто надевает на выступления. Недавно друг артистки Александр Богданович рассказал, почему у Аллегровой ненастоящие волосы.

«Для всех своих поклонников продолжает быть примой и императрицей. Помогают ей в этом ее отличные данные — потрясающий голос, шикарное тело, бюст и, конечно же, хорошие парички, которые ей очень идут», — приводит его слова «Киноафиша».

В том числе на страсть Ирины Александровны к роскошным парикам повлиял неприятный случай в 90-х. Тогда исполнительница обратилась в парикмахерскую за красивой прической, но что-то пошло не так и ей сильно пережгли волосы. Время исправило недостатки, но несмотря на то, что новые локоны давно отрасли — артистка продолжает улучшать свой образ пышными париками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про случай, когда Ирина Аллегрова покинула сцену и отказалась петь «Угонщицу».

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