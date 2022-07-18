Вечные отказы в кино и отсутствие детей: главные трагедии Наталии Трубниковой

Советская балерина и актриса Наталия Трубникова в последние годы перестала сниматься в кино, танцевать в балете. О ней практически ничего не слышно. В минувшее воскресенье, 17 июля знаменитость отметила 67-летие. Тихо и по-скромному. Как сейчас живет сыгравшая принцессу Мелисенту в фильме-мюзикле «31 июня»?

Между сценой и кино

Наталия Трубникова родилась в Москве в семье экономиста и инженера. Несмотря на то, что ее папа служил в Госснабе и трудился в Арбитражном суде, он увлекался игрой на музыкальных инструментах. Возможно, именно от него будущей балерине передалась творческая жилка. Поэтому с малых лет Трубникова посещала танцевальную студию, а позже поступила в хореографическое училище при Большом театре. Большие нагрузки, изматывающие тренировки… Но она не жаловалась ни на какие трудности, боясь — родители могут забрать ее из школы.

«В студиях занимались на полупальчиках, а в училище нас начали ставить на пальцы. Ноги — в кровь. Специальных гелевых прокладок, как сейчас, тогда не было, и мы заклеивали раны пленкой от сырого яйца, а сверху — пластырем. Но кровь все равно просачивалась через пуанты», — цитирует Трубникову StarHit.

Фото: © РИА Новости / Василий Малышев

Успехи в балете не заставили себя долго ждать. С 15 лет она начинает гастролировать по всему миру: Париж, Марсель, Лион, Ницца, Бильбао. После учебы хореографическом училище ее направили в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, ныне известный как МАМТ, которому она и посвятила жизнь. Перед тем, как начать покорять кино, Трубникова исполнила на сцене более 30 ведущих партий. А уже в 21 год получила свою первую роль капитан корабля в кинофильме «12 стульев». Спустя два года она получила приглашение в киноленту «31 июня». Фильм вышел накануне нового 1979 года. Однако после премьеры он на семь лег «на полку». Причина — побег Александра Годунова, сыгравшего придворного музыканта Лемисона за границу. И если бы актриса и балерина знала тогда, как отъезд коллеги отразится и на ее кинокарьере…

После случившегося балерину продолжали частенько звать на пробы, однако каждый раз не утверждали на роли. Трубникова не понимала, почему так происходит. Но спустя годы помощники режиссеров с «Мосфильма» признались — существовало негласное правило не брать на работу артистов балета. Якобы на них потратят деньги, снимут в картине, а после они сбегут за границу, и фильм придется закрывать…

Любовь, несмотря ни на что!

Трубникова никогда не была обделена мужским вниманием. Еще во время съемок в фильме «31 июня» за ней пытался ухаживать Николай Еременко-младший. Однако взаимности между молодыми людьми не было.

«Он быстро понял, что в моем случае ему ничего не светит, и мы стали общаться просто по-дружески. Постоянно хохмили», — признавалась Трубникова.

Помимо Еременко-младшего за Трубниковой ухаживали крупные чиновники, женатые мужчины, но по-настоящему влюбилась она лишь в партнера по сцене Анатолия Кулакова. Мужчина старше ее на десять лет. Однако знакомство было омрачено неприятным фактом в его биографии. Кулаков был записан в невыездные после того, как его коллега попросил политического убежища во время зарубежных гастролей. Как отмечала Трубникова, ее любимый не знал о намерениях коллеги, но все равно его посчитали замешанным в побеге.

Саму Трубникову прошлое Кулакова не волновало. За судьбу дочки переживал ее папа, который всячески пытался помочь будущему зятю. Благодаря родственнику, Кулакову удалось отправиться на гастроли в ГДР, но позже он вновь из-за друзей стал невыездным. Мужчина тяжело переживал свое положение и старался много работать на благо семьи.

Кадр из к/ф «Фантазер», реж. В.Бунин, (1988 г.)

Старания любимого Трубникова оценила. И вскоре пара стала мужем и женой. Но без трудностей в семейной жизни не обошлось. Конфликтов со свекровью актрисе избежать не удалось. А совместное проживание лишь усугубляло отношения. Родственница ревновала сына к Трубниковой и в разговорах с родными распространяла слухи о измене мужу.

«По ночам я снималась в фильме «Фантазер». Я практически не спала, но свекровь бурчала: «Еще неизвестно, что это за ночные съемки! Хороша жена!». Если я мыла перед спектаклем посуду, слышала, как она хмыкает подружке по телефону: «Боже мой, она нацепила перчатки! Ишь ты!», — рассказывала Трубникова.

Конфликты закончились лишь тогда, когда супруги съехали от родственников, и, наконец, смогли зажить отдельно ото всех.

Так и не родила…

Вместе супруги выдержали все невзгоды и трудности: недовольство родных Кулакова выбором спутницы, проблемы в работе. Как отмечала Трубникова, то и дело они слышали — не подходят друг другу. Но, несмотря на мнение окружающих, продолжали любить и быть рядом.

«Со стороны посмотреть, между нами настоящие итальянские страсти, что ни день, то взрыв. Я — Рак, стихия Воды. Анатолий — Стрелец, стихия Огня. То я его заливаю, то он меня испаряет», — делилась актриса.

Единственное, чего не хватало семье — детей. Сначала Трубникова много работала, да и не принято было балеринам иметь детей, а после 40 лет уже не смогла.

«Единственное, чего не хватало в идеальной семейной картинке, так это наследников. «Сейчас у балерин по нескольку детей, а тогда очень редко кто из моих коллег отваживался завести малыша. Разве что после сорока. У меня не вышло», — коротко поясняла балерина.

Куда пропала Трубникова?

После роли в фильме «31 июня» Трубникова снялась еще в нескольких фильмах, однако ей то и дело доставались эпизодические роли. Приближались трудные 1990-е годы. Муж ушел на пенсию и вместе с балериной решил создать «Русскую академию моделей». Трубникова тогда уже перестала танцевать, но все-таки балет не забросила — помогала артистам МАМТ ставить движения. Параллельно все-таки пыталась прорваться в кино. Но по-прежнему все было безуспешно.

«Сетуют, что для своего возраста я слишком молодо выгляжу. Смеясь, отвечаю: «Неудивительно. Я хорошо сохранилась, совсем как принцесса Мелисента, которая в один миг перенеслась из XII в XXI век», — отмечала Трубникова.

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