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Завербованного СБУ жителя ЛНР задержали в Ростовской области

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Националист намеревался собрать данные об оружии ВС России.

Завербованного СБУ жителя ЛНР задержали в Ростовской области

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

В Ростовской области нашли и задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) гражданина Луганской народной республики, которые прибыл в регион с целью сбора информации о передвижении российской военной техники. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по региону.

«УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о рассмотрении Госдумой законопроекта о введении уголовной ответственности за переход россиян на сторону противника в вооруженных конфликтах и приравнивании этого к госизмене. Помимо тюремного срока таким гражданам будет грозить денежный штраф в размере 500 тысяч рублей.

В том числе предусмотрено наказание за сообщничество и сотрудничество с иностранными спецслужбами в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет и штрафа на сумму до миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аресте ученого физика в Новосибирске по подозрению в госизмене.

Тема:
Специальная военная операция России
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