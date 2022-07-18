Завербованного СБУ жителя ЛНР задержали в Ростовской области

В Ростовской области нашли и задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) гражданина Луганской народной республики, которые прибыл в регион с целью сбора информации о передвижении российской военной техники. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по региону.

«УФСБ России по Ростовской области выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о рассмотрении Госдумой законопроекта о введении уголовной ответственности за переход россиян на сторону противника в вооруженных конфликтах и приравнивании этого к госизмене. Помимо тюремного срока таким гражданам будет грозить денежный штраф в размере 500 тысяч рублей.

В том числе предусмотрено наказание за сообщничество и сотрудничество с иностранными спецслужбами в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет и штрафа на сумму до миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аресте ученого физика в Новосибирске по подозрению в госизмене.