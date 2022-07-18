В Иране идут последние приготовления к визиту Путина

Иран — один из главных поставщиков углеводородов в мире и основной партнер России на Ближнем Востоке — готовится к приему высоких гостей. Завтра в Тегеране ждут российского президента. В программе визита Владимира Путина — встреча с иранским коллегой, а также трехсторонние переговоры с участием главы Турции. Как и чем живет страна, которая находится под западными санкциями уже более сорока лет, расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

О том, что приезда российского президента здесь ждут не только на высшем уровне, доказывают вот эти кадры. Мы свободно снимаем на улицах Тегерана, хотя тут к иностранной прессе относятся очень подозрительно. Простая фраза «Мы из России» сразу снимает все вопросы. Западное давление объединяет. Иранцы уже давно для себя решили, как относится к США. Вот бывшее посольство в центре города — музей «гнездо шпионажа». Популярное, в каком-то смысле, место.

«Прохожие постоянно пинают изображения ногами с возмущением. Стена посольство — уже больше, чем просто стена. Тут и антиамериканские картинки, и черепа вмонтированы, чтоб было страшнее», — заметил журналист.

Прямо напротив забора, торгую отвертками с американским флагом на рукоятке. Еще его тут любят рисовать вместо зебры на перекрестках. Экономически Ирану Запад вредит десятилетиями. Поэтому один из первых вопросов иранских журналистов пресс-секретарю российского президента о санкциях.

«Наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость за свой суверенитет. У нас в России есть пословица. Говорят, что все, что нас не убивает делает нас лишь крепче. И вот я думаю, что у нас есть возможность выстроить двустороннее сотрудничество, которое позволит нам минимизировать ущерб от этих двусторонних санкций», — заметил Дмитрий Песков.

Экономика России санкциям смогла противостоять, а Иран от удара оправляется годы. Многолетнее давление привело к сильной инфляции и нестабильному курсу местной валюты. Некоторые тут просто живут обменом.

«Бывают банки, бывают пункты обмена, а бывают целые улицы, где занимаются только обменом валюты. Вот очередь — означает, что тут хороший курс. Вот люди, которые тут находятся, занимаются только тем, что меняют деньги», — пояснил Синеок.

То, что мы — иностранцы, конечно, видно за версту, поэтому сначала предлагают не очень выгодный курс. Иранцы привыкли крутиться. Живут экономно, но не бедно. Вот, например, зажигали привязывают к ларькам с табаком. Но при этом топливо тут стоит, по современным западным меркам, невероятно дешево.

Иранцы привыкли крутиться. Живут экономно, но не бедно. Вот, например, зажигали привязывают к ларькам с табаком. Но при этом топливо тут стоит не по современным западным меркам — невероятно дешево.

Литр бензина в Тегеране стоит на доллары десять центов. Десять центов! Значит, на пять долларов можно заправить 40 литров — полный бак. Но местные жители уверяют, что бензин был еще дешевле, что он подорожал в три раза. У Ирана есть все для того, чтобы сделать экономический рывок. Сотрудничество с Россией — тут ключевой фактор. Как раз сейчас обсуждают присоединение страны к Евразийскому экономическому союзу.

«Иран нуждается в таком сильном партнере как Россия. Беспошлинный оборот и передвижение товаров — это, по нашим подсчетам, увеличит экспорт Ирана в страны ЕАЭС в первый год на 40%», — говорит российский политолог Раджаб Сафаров.

Страны давно строят взаимовыгодные отношения. Но после шквала санкций у российского бизнеса не осталось причин не сотрудничать с иранским.

С послом России в Иране состоялась беседа в том самом зале здания посольства, где прошла знаменитая тегеранская конференция. Тогда, в 43-м, СССР договорились с США и Великобританией открыть второй фронт. Теперь у стран другие союзники. Россия и Иран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Текст уже передан иранской стороне.

«Мы надеемся, что после того, как дополнительные правки с учетом мнений иранской стороны, будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание достаточно быстро, уже в ближайшее время», — отметил Песков.

Кроме подписания нового договора, в Тегеране состоится еще ряд значимых политических событий. Здесь пройдет трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции по сирийской проблеме. Ну, а кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч — с иранскими политиками и турецким главой Эрдоганом. Большой политический день здесь заранее прозвали «Тегеран-22».