Экс-солистка «Блестящих» Орлова рассказала про тесную связь с родителям Фриске

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова рассказала, что состоит в близких отношениях с родителями певицы Жанны Фриске, которая погибла от онкологии в 2015 году.

Этим она поделилась со своими подписчиками в соцсети, отвечая на вопрос фанатов во время интерактива.

«Для меня родители Жанны — родные люди! Я познакомилась с ними, когда мне было 18! Мы можем не общаться 24/7, но мы близкие друг другу люди! И теперь будет всегда! Тем более, что я навсегда крестная их внука, единственного сына нашей Жанны», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Фриске, ставшая минувшей весной мамой, не планирует знакомить дочку Луну с ее отцом, парикмахером Александром Титовым. С ним она рассталась еще в первые месяцы беременности и больше не намерена поддерживать отношения.