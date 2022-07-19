Плющенко поругался с женой из-за того, что Тарасова не видит в Гном Гномыче таланта

Вопрос о карьере сына Александра, более известного под прозвищем Гном Гномыч, «столкнул лбами» Евгения Плющенко и Яну Рудковскую. Об этом сама ведущая и продюсер рассказала в интервью RT.

К разногласиям семью подтолкнула прославленная тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая заявила, что не видит в Саше Плющенко каких-то особенных задатков.

«Когда говорят: „Муж и жена — одна сатана“, это точно не относится к нам с Евгением. У нас довольно часто разнятся мнения, особенно относительно спорта», — пояснила Рудковская.

Она добавила, что супруг пытался мягко донести до нее позицию Тарасовой, но мать категорически не могла согласиться с тренером.

«Он (Евгений Плющенко — Прим. ред.) и сам в десять лет ничем особенным не выделялся, пока не попал в руки Мишина. Да, классно прыгал, но именно Мишин сделал из него того самого Плющенко», — отметила Яна Рудковская.

В пример продюсер привела мнения других экспертов в фигурном катании.

«Есть довольно большое число специалистов, включая Мишина, Рафаэля Арутюняна, Николая Морозова, Илью Кулика, которые отмечают, что уже сейчас Саша выглядит на льду копией своего отца, катается очень хорошо и взросло, показывает невероятные эмоции. Я, поверьте, достаточно критичный человек», — рассказала мама Саши Плющенко.

Рудковская добавила, что муж все равно остался при мнении, что она напрасно ввязалась в спорт с Тарасовой.

По словам звездной мамы, Саша Плющенко сам захотел заниматься фигурным катанием и увлекся этим видом спорта, хотя изначально его отдали в хоккейную секцию. Несмотря на это, как ранее писал 5-tv.ru, ледовое шоу в Москве с его участием закончилось слезами. Рудковская объяснила произошедшее эмоциональным истощением.