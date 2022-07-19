Украинские националисты всю ночь обстреливали Донецк из артиллерии

В Донецке устраняют последствия ночных обстрелов. Украинские войска вели по городу огонь из артиллерии и реактивных систем.

Под ударом оказались Петровский и Киевский районы. К этой минуте известно об одном раненом, но сведения о пострадавших и разрушениях все еще продолжают поступать.

Кроме того, националисты обстреляли Ясиноватую, Новобахмутовку и Горловку. Там снаряды повредили линию электропередачи. Без света остались несколько кварталов.