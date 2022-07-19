Молодая особа увела англичанина из семьи. Он сам об этом нисколько не жалеет.

Англичанин, который бросил жену и двоих детей ради украинской беженки Софии, потерял работу и разорился. За судьбой британского Ромео, как называют Тони Гарнетта местные СМИ, активно следят западные журналисты. Они пишут, что Тони имел успешный бизнес, возглавлял охранную фирму, которая сотрудничала с Национальной службой здравоохранения. Однако из-за всей этой шумихи с украинской возлюбленной он лишился правительственных контрактов и остался без денег.

Теперь Тони живет на гонорары за интервью, а также занялся музыкой — написал рэп по мотивам своей скандальной личной жизни. При этом мужчина заявляет, что ни о чем не жалеет и очень любит Софию. Однако многие британцы называют ее «украинской хищницей» и сочувствуют брошенной жене.