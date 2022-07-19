Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Россиян предупредили о мощной магнитной буре и ее последствиях

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 168

Астрономы РАН прогнозируют магнитную бурю над Землей на следующей неделе

Россиян предупредили о мощной магнитной буре и ее последствиях

Фото: Depositphotos / KrisCole

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Врачи напоминают об опасности для людей с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.

В следующие выходные Землю накроет магнитная буря. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения института РАН.

Уточняется, что магнитная буря уровня G1 ожидается в пятницу, 22 июля. Накануне и на следующий день после бури высока вероятность геомагнитных возмущений.

Медики предупреждают, что магнитная буря несет вполне реальную угрозу людям с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, с хроническими патологиями суставов и позвоночника, а также беременным женщинам и подросткам в связи с нестабильностью их гормонального фона. У них может наблюдаться тошнота, головокружение и головная боль, упадок сил, бессонница и другие болезненные симптомы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие заболевания могут обостриться на жаре и кому стоит воздержаться от длительного пребывания на солнце.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
55.44
-1.12 56.45
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 19 июля

Последние новости

17:00
Быть русским — круто: рэпер Рич представит самый патриотический альбом года
16:55
В Кремле прокомментировали заявления Киева по Черноморскому флоту и Крыму
16:44
В сопровождении истребителей: ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Баренцевым морем
16:35
Диагноз с сюрпризом: в Омске врачи приняли роды у не знавшей о беременности женщины
16:30
Американский самолет «Судного дня» замечен над Средиземным морем
16:28
Россиян предупредили о мощной магнитной буре и ее последствиях

Сейчас читают

Эндокринолог Поляков назвал продукты, помогающие печени
Женщина с непростой судьбой: главная трагедия в жизни Писанки
Месяцы без секса: как без молодого мужа справляется с плотскими желаниями 73-летняя Пугачева
К каким зубным врачам нельзя ходить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год