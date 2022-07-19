Россиян предупредили о мощной магнитной буре и ее последствиях
Астрономы РАН прогнозируют магнитную бурю над Землей на следующей неделе
Фото: Depositphotos / KrisCole
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Врачи напоминают об опасности для людей с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца.
В следующие выходные Землю накроет магнитная буря. Об этом предупреждает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения института РАН.
Уточняется, что магнитная буря уровня G1 ожидается в пятницу, 22 июля. Накануне и на следующий день после бури высока вероятность геомагнитных возмущений.
Медики предупреждают, что магнитная буря несет вполне реальную угрозу людям с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, с хроническими патологиями суставов и позвоночника, а также беременным женщинам и подросткам в связи с нестабильностью их гормонального фона. У них может наблюдаться тошнота, головокружение и головная боль, упадок сил, бессонница и другие болезненные симптомы.
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