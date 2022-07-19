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Журналист Новоженов о гибели Русланы Писанки: «Загадочная смерть»

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 634

Журналист Новоженов назвал загадочной смерть звезды «Сватов» Русланы Писанки

Фото, видео: НТВ - ИТАР-ТАСС / ТАСС; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov / Russian Look, Instagram* / pisankaruslana, 5-tv.ru

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Украинская телеведущая тайно от общественности вела борьбу с тяжелым недугом.

Лев Новоженов назвал загадочной смерть звезды «Сватов» Русланы Писанки. Журналист отметил, что из его коллеги энергия била фонтаном, она искрилась жизнью.

«Это загадочная смерть в любом случае, потому что все-таки человек сравнительно молодой — 56 лет, энергичная такая, бойкая», — выразил свое сожаление коллега покойной в беседе с 5-tv.ru.

По словам журналиста, он не был в курсе того, с какой именно болезнью боролась Писанка, однако ее резкое похудение на 40 килограмм не могло пройти незаметно для ее здоровья.

«Она была веселая, живая, искрилась, остроумная, оригинальная, своеобразная. Да, безусловно, конечно, — тепло вспомнил телеведущую ее коллега. — Но 40 килограмм, представьте себе, потерять».

Руслана Писанка скончалась в Германии на 57-м году жизни. По информации украинских СМИ, артистка и телеведущая боролась с тяжелым недугом втайне от общественности, однако победить его не смогла.

Ранее 5-tv.ru писал о главной трагедии в жизни Русланы Писанки.

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