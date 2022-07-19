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В Тегеране началась встреча Владимира Путина и Ибрахима Раиси

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 26

В рамках рабочего визита у президента России запланирована не одна важная встреча. Тем для переговоров тоже немало.

В Тегеране началась встреча Владимира Путина и Ибрахима Раиси

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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В Иране стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера зарубежного государства Ибрахима Раиси, сообщает РИА Новости.

Известно, что глава необъятной пробудет в стране сутки. За это время он планирует обговорить с иранским коллегой темы плодотворного сотрудничества, в частности, в сфере экономики. Не обойдут стороной и кризис, произошедшей по инициативе «коллективного Запада».

Кроме того, Путин планирует встретиться с верховным лидером Али Хамеи и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний настаивал на двусторонних переговорах на протяжении нескольких дней. Ожидается, что по итогам встреч будет сделан ряд важных заявлений.

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