В Тегеране началась встреча Владимира Путина и Ибрахима Раиси
В рамках рабочего визита у президента России запланирована не одна важная встреча. Тем для переговоров тоже немало.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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В Иране стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера зарубежного государства Ибрахима Раиси, сообщает РИА Новости.
Известно, что глава необъятной пробудет в стране сутки. За это время он планирует обговорить с иранским коллегой темы плодотворного сотрудничества, в частности, в сфере экономики. Не обойдут стороной и кризис, произошедшей по инициативе «коллективного Запада».
Кроме того, Путин планирует встретиться с верховным лидером Али Хамеи и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний настаивал на двусторонних переговорах на протяжении нескольких дней. Ожидается, что по итогам встреч будет сделан ряд важных заявлений.
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