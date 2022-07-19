На сайте «Миротворец» выложили личные данные 327 детей

В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли данные 327 несовершеннолетних. Об этом на заседании Совета безопасности ООН сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Российские НПО обнаружили, что на сайте „Миротворец“ опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе», — отметил он.

Полянский добавил, что Россия передаст информацию о внесенных на украинский ресурс детях генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Одиозный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью поддержки «национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан» с подачи занимавшего тогда пост внештатного советника МВД Антона Геращенко.

Сайт прославился открытой базой данных людей, которым запрещен въезд на территорию страны. Она часто пополнялась российскими артистами, выступавшими на территории Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская журналистка Марина Овсянникова, выступившая против спецоперации РФ в Донбассе, попала в черный список украинского сайта «Миротворец».