В Россию «прискакал» «кентавр»: чем опасен новый вид коронавируса

Специалисты предполагают, что новый распространяющийся вариант COVID-19 более заразен, чем омикрон.

До России добрался «кентавр» — так называется новый штамм коронавируса. Сообщается, что в Москве уже выявлено пятеро заболевших. Это — подвид омикрона, и сейчас вирусологи выясняют, насколько он опасен. Число госпитализаций растет. При этом во многих регионах расслабились. Как сообщает Росздравнадзор, снова открываются региональные штабы по борьбе с ковидом. Не планируют ли возвращать социальную дистанцию, узнал корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Показатели заболеваемости коронавирусом выросли почти в каждом регионе страны. Только в Москве еще в начале прошлой недели, в день выявляли чуть больше пятисот заболевших, а уже сейчас — под тысячу.

Речи о возвращении масочного режима пока не идет, но гражданам уже рекомендуют добровольно носить маски в помещениях и транспорте. Врачи советуют и заново привиться, чтобы быть готовым к возможной новой волне.

У центров вакцинации снова появляются очереди. Если еще месяц назад прививаться за весь день приходили в лучшем случае 10 человек, то сегодня такая, пусть и небольшая очередь за вакциной, с самого утра.

О подъеме заболеваемости заявляют и частные медицинские лаборатории. Доля положительных ПЦР-тестов растет еженедельно примерно в два раза.

«Прежде всего это конечно связано с тем, что после последней вспышки, которая у нас была февраль–март прошло уже достаточно большое количество времени. Граждане путешествуют, в себе привозят новые подштаммы коронавируса», — рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

У заболевших чаще выявляют омикрон, но также в Россию уже пришел самый новый вариант коронавируса из Индии — «кентавр».

«Это субвариант омикрона. И, дело в том, что он передается, судя по всему, еще легче чем омикрон. Но, опаснее он или не опаснее, чем омикрон, это сейчас трудно сказать», — объяснил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета профессор Сергей Нетесов.

Все пятеро заразившихся вариантом «кентавр» выявлены в Москве, болезнь у них протекает в легкой форме. Но четких выводов относительно его опасности пока никто не делает. Поэтому врачи пока только рекомендуют: лучше вакцинироваться уже сейчас.