Алсу призналась, что прячет живот под безразмерными нарядами

Певица Алсу рассказала, почему в последнее время выбирает свободные платья. Эту тему певица затронула в социальных сетях.

По словам артистки, она часто выбирает свободную одежду, которая скрывает фигуру. Певица, поглаживая животик, раскрыла подписчикам секрет, что она без ума от безразмерных сарафанов.

«Вот такие сарафаны вообще обожаю, они абсолютно безразмерные. В них можно много кушать и никакого живота не видно», — отметила Алсу.

Певица счастлива в браке 16 лет, у нее есть трое детей: дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль. Свободную одежду артистка начала носить еще находясь в положении.

Как ранее писал 5-tv.ru, телеведущая Ксения Собчак выставила напоказ округлившийся живот, из-за чего ее стали подозревать в очередной беременности. Знаменитость спровоцировала слухи о рождении малыша в ближайшем будущем.

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