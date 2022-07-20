Впервые за 30 лет между Бердянском и Мелитополем проложат современную трассу

На многих освобожденных территориях восстановительные работы уже стартовали. В Запорожской области начали ремонт одной из важнейших транспортных артерий региона — трассы Бердянск-Мелитополь. Украинские власти довели дорогу до такого состояния, что ее необходимо фактически проложить заново — все масштабные проекты Киева по ремонту инфраструктуры в стране остались лишь на словах.

И только сейчас, после освобождения, долго ожидание закончилось. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал о старте масштабной реконструкции.

107 километров дорожных работ. Десятки единиц тяжелой техники. Переде рабочими сложнейшая задача: фактически заново и очень быстро построить немаленькую магистраль.

Трассу между Бердянском и Мелитополем укладывали больше полувека назад. Тогда, конечно, никто на современные нагрузки не рассчитывал. Это прекрасно видно по этой дороге. Здесь весь слой, вместе с основанием — сантиметров 30. Это, конечно, очень мало. Но за минувшие десятилетия никто и никогда эту дорогу не реконструировал. Это происходит только сейчас.

Заказ на ремонт трассы размещала уже новая администрация Запорожской области. Главное условие — не просто перекладка асфальта. Заменить нужно и основание, причем по всем современным нормам.

При украинской власти, за все 30 лет на трассе Бердянск — Мелитополь разве что засыпали самые крупные ямы.

Да и то не каждый год. О разрекламированной Киевом программе «Велике будівництво», предполагающей ремонт инфраструктуры по всей стране, в Мелитополе вообще не слышали.

Запорожские дорожники, всю жизнь проработавшие в этой сфере, вообще не смогли вспомнить дату последнего, пусть и ямочного ремонта трассы.

Задача перед строителями стоит, конечно, грандиозная. Все 107 километров нужно переложить до холодов. Для примера, один экскаватор за сутки может убрать не больше 150 метров старого покрытия. Но нужно где-то взять и новый асфальт, щебень и песок.

Основная проблема дорожного строительства в Запорожье — это материалы. Пока ремонтируют и строят дорожное полотно из того, что удалось скопить раньше. Новые договоры о поставках еще только в процессе заключения, а строить нужно очень много.

У асфальтовых заводов понимание, где брать материалы, есть. Сейчас главное — посчитать точное их количество. Впрочем, ждать окончания расчетов просто некогда, поэтому работы на трассе уже ведутся.

На очереди еще несколько трасс, как минимум, дорога на Херсон и Крым. Но это, судя по всему, дело уже следующего года. За оставшиеся пять с половиной месяцев 2022-го все сделать просто невозможно. А терять в качестве из-за скорости строительства вообще нельзя.