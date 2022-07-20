Психолог Наумова объяснила любовь детей к страшным игрушкам особенностями развития

У страха глаза велики? Почему детям нравятся отталкивающие игрушки

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Хагги Вагги — страшный персонаж компьютерной игры, но несовершеннолетних он только забавляет. Есть ли в этом что-то плохое?

Страхи преследуют нас всю жизнь. Поэтому есть два варианта — бояться или посмотреть прямо в глаза. Психолог Наталья Наумова рассказала, почему дети любят пугающие игрушки. По ее словам, их тянет на персонажей из известных мультфильмов, и они подвержены трендам.

«Дети подвержены трендам. Если что-то хорошо рекламируется или есть у друзей, то они тоже хотят это попробовать. Хагги Вагги — страшная и отталкивающая игрушка в понимании взрослых, но притягательная для детей. Им всегда нравились Бабки-ежки и Кощеи Бессмертные. Это зависит от того периода, в который живет ребенок. А также от того, какие мультики в этот момент популярны», — рассказала специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Она уверена, что таким образом ребенок сможет победить свои внутренние страхи. Хагги Вагги, например, — компьютерный персонаж. Его цель в том, чтобы нападать на обитателей фабрики игрушек. Выглядит он жутковато, но это только еще больше веселит игроков.

Кроме того, по мнению психолога Анны Карповой, у каждого ребенка свой темперамент и характер. При воспитании важен отказ от сложившихся стереотипов. В частности, речь идет о том, что мальчики «не должны плакать» или «играть в куклы», а девочки «должны носить платья». Подобные суждения оказывают влияние на развитие и самоощущение детей.

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